Украинский блогер, подозреваемый в работе на спецслужбы РФ, может получить статус подозреваемого и в самой России.

В Санкт-Петербурге полиция проверяет разыскиваемого в Украине пророссийского блогера Анатолия Шария на причастность к серии поджогов.

Как пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на свои источники, речь идет о восьми эпизодах, когда в питерских подъездах поджигали автомобильные покрышки. Утверждается, что по этим делам в городе были задержаны 14 человек, включая восьмерых подростков.

"Из показаний потерпевших следует, что они так или иначе имеют отношение к блогеру Петру Луневу, называющему себя консультантом по криптовалютам. Также потерпевшие рассказывали о конфликте Лунева и Шария и связывали поджоги именно с ним", – пишет "РИА Новости".

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Дело Шария в Украине

Как писал УНИАН, еще в начале 2021 года СБУ заочно сообщила о подозрении в государственной измене политическому блогеру Анатолию Шарию, который уже продолжительное время живет за границей, но активно пытается вмешиваться в украинскую политику. В СБУ считают, что Шарий действовал в ущерб нацбезопасности Украины в информационной сфере, вероятно, по заказу российских спецслужб.

В 2022 году Украина инициировала процедуру экстрадиции Шария из Испании, где он проживает с 2019 года. Испанская полиция даже задержала Шария по украинскому запросу, но местный суд оставил его на свободе и позже Украине окончательно отказали в его экстрадиции якобы потому, что он выехал из Испании.

Кроме того, Украина в несколько этапов вводила санкции против самого Шария, его семьи, а также связанных с ним коммерческих структур и других организаций. Созданная им "Партия Шария" была запрещена в Украине.

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