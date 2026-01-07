Астрономы обнаружили планету-'изгнанника' размером с Сатурн: почему это важно

Открытие пролило свет на происхождение планет, дрейфующих между звездами.

Астрономы заявили об открытии свободной планеты, не связанной ни с одной звездой, - т. н. планеты-"изгнанника". Ее размер почти как у Сатурна, а обнаружить ее удалось с помощью микролинзирования и космического телескопа Gaia, пишет издание Arstechnica. Открытие описано в журнале Science.

Как отмечается, большинство планет расположено на относительно тесных орбитах вокруг их звезд, и это позволяет ученым отслеживать их во время многократных прохождений по кругу. Однако небольшую часть планет удалось найти благодаря явлению под названием микролинзирование. Оно происходит, когда планета проходит точно между Землей и другой звездой, создавая гравитационную линзу, которая искривляет свет далекой звезды и заставляет ее на короткое время вспыхнуть ярче.

Ключевая особенность микролинзирования заключается в том, что планета может находиться где угодно на линии между звездой и Землей. Поэтому во многих случаях такие события обусловлены так называемыми планетами-"изгнанниками" (или блуждающими планетами) - теми, которые вообще не входят ни в одну экзопланетную систему, а дрейфуют по межзвездному пространству.

Недавно исследователи, используя микролинзирование и космический телескоп Gaia, зафиксировали планету размером с Сатурн - первую, найденную в так называемой "пустыне Эйнштейна". Это открытие может пролить свет на происхождение планет-"изгнанников".

"Изгнанники" космоса

В статье говорится, что большинство известных планет сформировались из дисков газа и пыли вокруг молодых звезд. Между тем путей формирования свободных планет, которые не связаны ни с одной звездой, есть два.

Первый - гравитационное выталкивание, когда из-за взаимодействия с другими планетами в системе или пролетной звездой планету может буквально "выбросить" с орбиты в межзвездное пространство. В таком случае эти объекты будут похожи на обычные планеты - от малых каменистых тел до газовых гигантов.

Второй способ - гравитационный коллапс. Этот путь похож на рождение звезды, но в процессе формирования просто "заканчивается газ", и результатом становится большой газовый гигант - по массе нечто среднее между Юпитером и Коричневым карликом (неудачной звездой).

Микролинзирование - едва ли не единственный способ их заметить, но оно мало говорит о реальном размере объекта. Чтобы выяснить массу, нужно знать расстояние до звезды и планеты, а также размер самой звезды, говорят исследователи.

"Это не значит, что микролинзирование не дает никакой полезной информации. Мы можем определить размер кольца Эйнштейна - кольца света, которое формируется, когда планета и звезда идеально выровнены с точки зрения Земли. Зная его размер и некоторые другие параметры, можно оценить массу планеты. Даже без этого можно делать определенные выводы, используя статистические модели", - говорится в статье.

Что такое "пустыня Эйнштейна"

Изучая события микролинзирования, ученые заметили интересную закономерность. Существует скопление относительно малых колец Эйнштейна (световых колец, возникающих при идеальном выравнивании объектов), которые, вероятно, происходят от малых планет. Затем следует разрыв - пустота, - а за ним второе скопление, образованное значительно более крупными планетами.

Этот разрыв назвали "пустыней Эйнштейна". До сих пор шли споры: является ли этот разрыв реальным физическим явлением или это просто результат слишком малой выборки данных.

Счастливый случай для телескопа Gaia

Новое событие микролинзирования, зафиксированное в мае 2024 года, получило названия KMT-2024-BLG-0792 и OGLE-2024-BLG-0516. Оно стало уникальным благодаря космическому телескопу Gaia.

Поскольку Gaia расположен в точке Лагранжа L2, далеко от Земли, он успел "поймать" пик яркости события на два часа позже, чем наземные телескопы. Это позволило ученым вычислить точное расстояние до объекта.

Согласно результатам анализа, масса обнаруженной планеты составляет примерно 0,2 массы Юпитера, что делает ее немного меньше Сатурна. Расположена она как раз посередине "пустыни Эйнштейна".

Почему это важно

Найденная планета подтверждает теорию о двух разных путях происхождения планет, не связанных со звездами. Малые планеты легче выбрасываются из звездных систем, поэтому их должно быть много. Гигантские планеты, образующиеся сами по себе как неудачные звезды, обычно имеют массу Юпитера или больше.

В то же время, говорится в статье, пока малое количество зафиксированных событий микролинзирования не позволяет сделать окончательные выводы, поэтому необходимы дальнейшие наблюдения, чтобы подтвердить реальность "пустыни Эйнштейна" и лучше понять эволюцию планет-изгоев.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые обнаружили в космосе странный сверхгорячий объект, существование которого противоречит современным представлениям науки. Ученые считают, что источником экстремального нагрева могли стать процессы в ранней Вселенной - вероятно, три сверхмассивные черные дыры, обнаруженные в этом скоплении, которые "накачивали" его горячей энергией.По мнению ученых, это открытие может изменить понимание того, как формировались скопления галактик - структуры, определяющие общую форму Вселенной.

