На место направляли два экипажа спасателей, но огонь удалось потушить с помощью огнетушителя.

Дом подозреваемого в государственной измене Анатолия Шария в Рода-де-Бера (Таррагона, Испания) забросали коктейлями Молотова. На видео с камер наблюдения, которое распространилось в соцсетях, видно, как 24 октября около 4 утра по местному времени неизвестные швыряли бутылки с зажигательной смесью в сторону здания. Из-за этого в нескольких местах вспыхнул пожар.

Сам Шарий в сообщениях в Telegram связал нападение на дом со своим недавним "расследованием" о распространении наркотиков в Украине и Европе и угрозами, которые якобы получал после публикации.

Местное издание Diari de Tarragona со ссылкой на источники пишет, что нападавшие атаковали дом со стороны пляжа, расположенного в нескольких метрах от дома. Утверждается, что всего было применено до шести бутылок с зажигательной смесью, и все они попали в частный сад дома.

На место направляли два экипажа спасателей, но огонь удалось потушить с помощью огнетушителя. В результате нападения выгорела полоса искусственной травы и некоторые растения, был поврежден фасад дома. Значительных разрушений и пострадавших нет. Семья Шария, как утверждается, была дома во время нападения.

Дела против Шария в Украине

В феврале 2021 года Служба безопасности Украины сообщила Анатолию Шарию о подозрении в государственной измене и нарушении равноправия граждан (ч. 1. ст. 111, ч. 1. ст. 161 Уголовного кодекса Украины) в связи с тем, что он действовал в ущерб нацбезопасности Украины в информационной сфере, вероятно, по заказу иностранных структур.

В 2022 году стало известно, что Украина инициировала процедуру экстрадиции Шария из Испании, куда он уехал еще в 2019 году. Правоохранительные органы Испании задерживали Шария, однако суд оставил его на свободе – под подпиской о невыезде. В октябре 2022 года стало известно, что в Испании закрыли дело об экстрадиции Шария, потому что он больше не находится в этой стране.

Шарий находится под санкциями Украины из-за дискредитации государственной политики Украины и распространения манипулятивной и искаженной информации. Его политическая партия запрещена в Украине, а YouTube-канал заблокирован.

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