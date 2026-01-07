Действия Трампа в Венесуэле возвращают мир в эпоху войн, - профессор Йельского университета

Пренебрежение к устойчивому миропорядку и уставу ООН может развязать другие войны по всей планете, считает она.

Действия США в Венесуэле стали откровенным нападением на международный правопорядок и угрожают эре исторического мира, вернув мир, в котором сила рождает право. Об этом в колонке для The New York Times написала профессор права и политологии в Йельском университете Уна Хэтэуэй.

Она напомнила, что в прошлом году исполнилось 80 лет со дня принятия Устава Организации Объединенных Наций. Этот документ в 1945 году подписала 51 страна, которые обязались действовать, "чтобы спасти следующие поколения от бедствий войны". С тех пор великие державы не воевали друг с другом, и ни одно государство-член ООН не исчезло в результате завоевания.

"Но в течение последнего десятилетия этот мир начал разрушаться. Сегодня он находится на грани полного коллапса. Если это произойдет, последствия будут катастрофическими. Мы уже видим разрушительную цену: по моим расчетам, с 1989 по 2014 год количество смертей, связанных с боевыми действиями в трансграничных конфликтах, составляло в среднем менее 15 000 в год. Начиная с 2014 года, средний показатель вырос до более 100 000 в год. Поскольку государства все чаще игнорируют ограничения законного применения силы, это может быть лишь началом смертельной новой эры конфликтов", - написала профессор.

В частности, увеличению количества погибших способствовали война в Украине, конфликты в Эфиопии и на Ближнем Востоке.

Она напомнила, что относительный мир последних восьми десятилетий не следует воспринимать как должное. И что на протяжении веков "война была вполне законной" и способом решить споры для государств.

"Государства, которые выигрывали войны, имели законное право сохранить то, что они захватили - землю, товары, людей. Государства поднимались и падали, захватывали землю и теряли ее, а люди, жившие на территории, за которую они воевали, страдали от последствий", - напомнила она.

И только в 1945 году в Уставе ООН государства обязались отказаться от войны и пользу международного правового порядка, а экономические санкции заменили войну как основной инструмент международного правоохранительного органа. Ведение войны, напомнила автор, при этом могло преследоваться уголовно, как это было на Нюрнбергском и Токийском процессах после Второй мировой войны. Хотя мир никогда не был идеальным:

"Конфликты в Корее, Вьетнаме и Камбодже были ранними и ужасными провалами. Количество государств в мире росло по мере деколонизации, а гражданские войны, которые не регулируются уставом, становились все более частыми. Однако пакт достиг чего-то необычайного: завоевание, некогда распространенное, стало редкостью, и меньше людей погибало в результате участия стран в конфликтах за пределами собственных границ".

Но данные показывают, утверждает автор, что смертность, связанная с боевыми действиями, в результате конфликтов, пересекающих государственные границы (включая войну России против Украины) была относительно низкой с 1990-х до середины 2010-х годов. Исключения были в Кувейте, Боснии и Герцеговине, Эфиопии и Эритрее, а также в Ираке.

Ослабление ООН

Она пишет, что с начала 2000-х годов, правовые ограничения на войну начали размываться. В частности, США применять силу по всему Ближнему Востоку против террористов после нападения на Нью-Йорк. Тогда США заявили о новом юридическом праве согласно Уставу ООН: защищаться от негосударственных групп, которые, по их мнению, представляли угрозу.

"К тому моменту среди членов ООН было общепризнанно, что право на самооборону, предусмотренное уставом, распространяется только на угрозы, исходящие от других государств. Распространив это утверждение на угрозы, исходящие от негосударственных групп, Соединенные Штаты открыли двери для других государств к использованию односторонней силы на международном уровне под юридическим предлогом. В течение следующего десятилетия или около того все больше правительств приняли эту теорию", - пояснила она.

И в 2014 году последствия этого сдвига "начали проявляться". США активизировали усилия по борьбе с терроризмом на всем Ближнем Востоке, и многие другие страны присоединились к борьбе. В том же году Соединенные Штаты и НАТО официально завершили боевые операции в Афганистане, но продолжали оказывать значительную поддержку афганским силам. Последнее десятилетие также стало всплеском смертельных конфликтов в Сирии, Ираке, Эфиопии, Йемене, Демократической Республике Конго, Нигерии, Сомали, Ливии и Газе, к которым присоединялись сторонние государства, обычно ссылаясь на право на самооборону. В результате погибли сотни тысяч людей.

Между тем, война между государствами, которая после 1945 года достигла нового уровня и вернулась:

"Полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году ежегодно приводит к гибели десятков тысяч россиян и украинцев. В том же году люди погибали в межгосударственном конфликте в Сирии. В 2024 году вспыхнул конфликт между Ираном и Израилем, Афганистаном и Пакистаном, а Соединенные Штаты и несколько союзных государств применили смертельную силу в Йемене".

Она добавила, что участились и другие виды конфликтов. Война между Израилем и Газой, которая сейчас находится в хрупком и нестабильном режиме прекращения огня, унесла более 72 000 жизней. Десятки тысяч мирных жителей погибли в гражданской войне в Судане, которая значительно обострилась в 2025 году. А теперь США нанесли удар по Венесуэле, в результате операции, по словам местных властей, погибло по меньшей мере 80 человек. "Это нападение, в сочетании с ударами американских военных по более 30 вероятных судах для контрабанды наркотиков, демонстрирует полное игнорирование ограничений Устава относительно войны и возрождение принципа "сильный народ рождает право", - написала она.

Мир еще может остановить возвращение к войнам

Автор добавила, что военная операция не оправдывается правом на самооборону. Ненасильственные средства - экономические и дипломатические санкции - являются единственным законным ответом согласно международному праву. "Решение о применении военной силы для свержения неугодного правительства не ограничится только Соединенными Штатами. Мы можем рассчитывать на то, что другие последуют нашему примеру", - добавила она.

"Возможно, еще есть время остановить эту траекторию. Когда Россия вторглась в Украину, более 140 государств осудили вторжение как незаконное, что помогло предотвратить то, что, вероятно, стало бы смертельным ударом по правопорядку. Именно это нужно для сохранения международной правовой системы, когда могущественная держава нарушает правила. Однако пока лишь несколько государств были готовы решительно противостоять Трампу. Если государства не смогут действовать вместе, чтобы сохранить запрет на применение силы - основу послевоенного правового порядка, - это приведет к значительно большему количеству потерь в конфликтах, которые больше не имеют никаких барьеров, чтобы их остановить", - сделала вывод профессор.

Она прогнозирует, что десятилетия несовершенного, но трансформационного мира, который помог создать Устав ООН, теперь постигнет та же участь. Поскольку Соединенные Штаты не придерживаются основного принципа международной правовой системы, которую они когда-то отстаивали, то "больная система стоит перед полным крахом".

Напомним, что по мнению многих экспертов мир больше всего поразили не действия американской армии в Венесуэле, а "непринужденное решение" президента США Дональда Трампа объявить об управлении дальнейшими процессами в этой стране. Он сказал, что американские компании войдут в нефтяную отрасль Венесуэлы.

