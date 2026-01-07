Взрыв кометы уничтожил мамонтов и одну из древнейших культур Америки, - ученые

Интересно то, что взрыв не оставил после себя кратер.

Взрыв кометы над Северной Америкой, который произошел почти 13 000 лет назад, мог вызвать массовую волну разрушений, уничтожив не только мамонтов и мастодонтов, но и стерев с лица земли одну из древнейших культур континента. Об этом пишет Daily Galaxy.

Что выяснили ученые

Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS One, укрепляет Ударную гипотезу позднего дриаса. Она состоит в том, что почти 13 000 лет назад фрагментированная комета взорвалась в атмосфере Земли, вызвав пожары, резкое понижение глобальных температур и, возможно, внезапное исчезновение культуры кловис, группы ранних охотников, известных своими характерными каменными орудиями.

Под руководством геолога Джеймса Кеннета из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре исследовательская группа изучила три ключевых места: Мюррей-Спрингс (Аризона), Блэкуотер-Дроу (Нью-Мексико) и Арлингтон-Каньон (Калифорния). В этих местах ученые обнаружили уникальную смесь обломков, указывающую на масштабную катастрофу.

Видео дня

Отмечается, что на всех трех объектах исследователи заметили странный темный слой земли, называемый "черным ковриком". Он насыщен углеродом и относится к периоду начала молодого дриаса, когда Земля внезапно снова похолодала после тысячелетий потепления.

Особое внимание ученых привлекло наличие шокированного кварца. Это форма кварца, микроскопическая структура которой отличается от обычного кварца.

В издании объяснили, что такой минерал можно получить только при экстремальном давлении. Исследователи заметили расплавленные прожилки внутри песчинок шокированного кварца, что исключило вулканы или пожары, вызванные человеком, как причину. Они заявили, что это намекает на то, что минерал появился в результате огромного взрыва в небе.

Комета так и не коснулась земли

Интересно то, что взрыв не оставил после себя кратер. Исследователи отметили, что причиной является то, что это не было прямым попаданием. Комета, вероятнее всего, взорвалась в воздухе, вызвав гигантский огненный шар, который так и не коснулся земли.

Чтобы проверить свою теорию, команда ученых запустила компьютерные модели, показывающие, как различные виды воздушных взрывов могут создавать ударные волны, обнаруженные в образцах кварца, и результаты совпали.

В ходе исследования выяснилось, что вскоре после взрыва, вероятно, исчезла большая часть крупных животных ледникового периода Северной Америки, а культура кловис исчезла из археологических записей. Ученые добавили, что взрыв мог также вызвать лесные пожары, которые заполнили небо пылью и дымом. Солнечный свет был заблокирован, температура снова упала, а источники пищи иссякли.

В издании подчеркнули, что после взрыва кометы культура кловис, которая когда-то была широко распространена на всем континенте, не оставила после себя никаких следов. Также это совпадает по времени с исчезновением мамонтов, мастодонтов и других гигантов, которые тысячелетиями властвовали на этой земле.

Воду на Землю могло принести кометой семейства Юпитера

Ранее ученые заявили, что кометы семейства Юпитера, такие как 67P, сыграли определенную роль в поставках воды на нашу планету. Они заметили, что вода с кометы 67P/Чурюмова-Герасименко имеет молекулярную подпись, которая очень похожа на воду, найденную в океанах Земли.

Исследователи предположили, что часть воды на Земле образовалась в результате вулканической деятельности. Водяной пар, выделяемый вулканами, в конечном итоге конденсируется и выпадает в виде дождя, способствуя развитию наших океанов.

Также данные свидетельствуют о том, что значительная часть океанов Земли образована ледяными телами, такими как астероиды и, возможно, кометы, которые столкнулись с нашей планетой в первые годы существования Солнечной системы.

Вас также могут заинтересовать новости: