'Мы все асгардцы': животных, растения и грибы на Земле можно проследить до общего предка

Ученые проследили геном всех живых организмов до первой общей бактерии, которая развивалась миллиарды лет назад.

Ученые давно исследуют происхождение эукариот - организмов, определяемых клетками с мембраносвязанным ядром. К ним относят людей, животных, растения и грибы.

Считается, что эукариоты эволюционировали между 1,6 и 2,2 миллиардами лет назад, развиваясь от архей через тесное симбиотическое партнерство с бактерией, использующей кислород. При этом исследователи предполагали, что существует единая архейная линия - так называемый общий предок всей эукариотической жизни на Земле.

И в 2023 году, пишет IFL Science, ученые из Техасского университета в Остине сделали важный прорыв. Проанализировав геномы сотен архейных микробов, они обнаружили, что все известные эукариоты можно проследить до одной линии архей, известной как археи Асгарда.

Эта линия, как они описали в журнале Nature в 2023 году, принадлежит к ряду под названием Hodarchaeales (или сокращенно "Hods"), встречающемуся в морских отложениях. Как и другие археи Асгарда, они содержат белки, которые когда-то считались исключительными для эукариот, что намекает на их тесную эволюционную связь.

Автор исследования и доцент интегративной биологии и морских наук Техасского университета Бретт Бейкер назвал археи Hod "нашей сестринской группой в мире архей".

"Как вы, возможно, заметили, все это пропитано скандинавской мифологией. Асгард - это небесное царство главных богов", - пишет издание.

"Я постоянно шучу в своих выступлениях, что "Мы все асгардцы". Теперь это, пожалуй, будет на моем надгробии", - сказал Бейкер.

Археи Асгарда, вероятно, эволюционировали более двух миллиардов лет назад, и их потомки до сих пор живут, похороненные глубоко в морских отложениях и обитают в горячих источниках по всей планете.

Изучая эти организмы, ученые надеются раскрыть тайну того, как впервые возникли сложные эукариотические клетки.

"Представьте себе машину времени не для исследования царства динозавров или древних цивилизаций, а для глубокого путешествия в потенциальные метаболические реакции, которые могли бы начать рассвет сложной жизни. Вместо окаменелостей или древних артефактов мы рассматриваем генетические чертежи современных микробов, чтобы реконструировать их прошлое", - пояснила Валери Де Анда, автор исследования и биолог из Техасского университета в Остине.

Древние организмы

Напомним, что понимание ранней Земли меняют также таинственные древние организмы - прототакситы. Их ошибочно считали хвойными деревьями. Но оказалось, что они могут представлять полностью вымершую и ранее неизвестную линию эукариот.

