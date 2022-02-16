Предложение изменить принятые ранее санкции поступило от СБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский изменил санкции Совета национальной безопасности и обороны в отношении изданий "Страна.ua", "Шарий.Нет", а также руководства указанных СМИ. Глава государства подписал указ об ужесточении ограничений.

Соответствующий указ №57/2022 обнародован на сайте президента.

В документе указано, что Служба безопасности Украины предложила внести изменения в принятые ранее санкции СНБО.

Ужесточение ограничений предусматривает блокировку не только основных доменов "Страна.UA" и ООО "Информационное агентство "Шарий.Нет", а также блокировку доступа к веб-ресурсам и сервисам, аналогичным по содержанию.

Кроме того, документ предусматривает ужесточение санкций в отношении блогера Анатолия Шария, его супруги Ольги и ее матери Аллы Бондаренко, а также главного редактора "Страна.ua" Игоря Гужвы, Анны Солнцевой и Любви Лукашиной.

Санкции против Анатолия Шария и издания "Страна.ua" - что известно

20 августа Совет национальной безопасности и обороны Украины ввела санкции против главреда "Страна.uа" Игоря Гужвы и супругов Ольги и Анатолия Шарий, а также против компаний аффилированных с ними.

Кроме того, СНБО ввел санкции против Аллы Бондаренко, Ольги и Алексея Шариев.

Почти сразу интернет-провайдеры начали блокировать сайт Страна.uа. В частности, страница издания недоступна для клиентов Lanet. Во время перехода на сайт пользователей оповещают об отсутствии связи с сайтом.

21 августа Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введение санкций против главреда "Страни.uа" Игоря Гужвы и супругов Ольги и Анатолия Шарий, а также против компаний, аффилированных с ними.

Вас также могут заинтересовать новости: