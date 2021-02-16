Подозрение объявлено сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Служба безопасности Украины объявила о подозрении в совершении преступления Анатолию Шарию.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

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"Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур", - говорится в сообщении.

Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

"Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины", - сообщили в СБУ.

По данным правоохранителей, начиная с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы Шарий содействовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций.

"В частности, пропагандист занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию относительно правительственных инициатив и событий на востоке страны", - сообщили в СБУ.

Сейчас продолжаются следственные действия, продолжается документирование всех обстоятельств совершения преступления и устанавливаются другие лица, которые способствовали или могут быть причастны к деятельности Шария.

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Автор: Екатерина Лиманская