Разыскиваемое лицо находится за пределами страны.

В Испании закрыли дело об экстрадиции Шария, так как он больше не находится в стране. Прокремлевский блогер мог перебраться в Италию, о чем сообщила украинская сторона.

Такая информация поступила от росСМИ, которые получили в свое распоряжение решение испанской юридической инстанции. При этом доказательств, например, фото документа, российские средства массовой информации не предоставили.

"От украинских властей поступило сообщение о возможном пребывании разыскиваемого лица в Италии", — сказано в решении суда, согласно заявлению росСМИ. В связи с этим в Королевстве "прекратили нынешнее судебное разбирательство в отношении Анатолия Шария". Юридическая инстанция также постановила предупредить о закрытии дела Интерпол, МИД и Минюст Испании.

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Задержание Шария: что известно

В начале мая блогера арестовали в Испании, после чего Украина начала готовить процедуру экстрадиции. Однако почти сразу после задержания суд отпустил Шария под подписку о невыезде. СМИ сообщили, что у него изъяли документы. А еще блогера обязали дважды в месяц появляться в ближайшем к своему дому суде.

В мае теперь уже бывший генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщала, что экстрадиция может затянуться на год.

Против Шария открыли уголовное производство в Литве, о чем стало известно в первой половине августа. Его обвиняют в получении денег от РФ и уклонении от уплаты налогов.

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