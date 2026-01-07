Сокращается природный источник ладана, известного еще с библейских времен: главные причины

Спрос на ладан подпитали ценители здорового образа жизни.

Природный источник ладана, драгоценной, ароматной смолы деревьев босвеллии, постепенно сокращается. Как пишет ВВС, на это есть экономические, гуманитарные и климатические причины.

Ладан нужен не только религиозным служителям, которые используют его с библейских времен. Он также тысячелетиями использовался в индийской и китайской медицине. Да и вообще является одним из древнейших товаров, продаваемых в мире. К тому же сегодня ладан стал популярным продуктом в индустрии здорового образа жизни. В этих отраслях ладан используется для создания ароматного облака дыма для молитв, медитации и лечебных целебных средств.

Как получают ладан

Ладан получают только из деревьев босвеллии, которые растут в так называемом Африканском розе - таких странах, как Судан, Эфиопия, Сомали и Сомалиленд. Это выносливое пустынное дерево с бумагоподобной корой и редкими листьями. По сути ладан - это смола этого дерева. Причем особенно ценится ладан из подвида Boswellia frereana, происходящего из северного Сомали и Сомалиленда. Спрос на смолу этого дерева, настолько высок, что международные покупатели прозвали его "королем ладана". Это сделало торговлю ладаном в Сомалиленде одной из крупнейших в мире, с оценками экспорта не менее 1000 тонн ежегодно.

Сборщики в Сомалиленде соскребают смолу с коры диких деревьев босвеллии, часто работая долгие часы за оплату, которая зависит от объемов. Как березовый сок и кленовый сироп, ладан собирают с помощью надрезов на коре дерева, позволяющих смоле просачиваться. Сок затвердевает, превращаясь в "слезы", которые затем сборщики соскабливают с дерева.

Традиционный сбор смолы осуществляется экономно, с тщательными надрезами. Но сегодня деревья босвеллии часто обрабатывают безжалостно, что наносит им долгосрочный вред. Дереву может потребоваться 10 лет или более, чтобы восстановиться после повреждений, нанесенных чрезмерным сбором ладана.

Поэтому судьба рощ этих деревьев, как и судьба сборщиков ладана, "висит на волоске". "Рощи приходят в упадок, а местные и мировые отрасли промышленности, развивающиеся вокруг ладана, вынуждены пересмотреть, как это ценное вещество производится, отслеживается и продается по всему миру", - отметили авторы.

Изменение климата

Многие другие факторы также влияют на деревья. Изменение климата уже влияет на некоторые районы. Были разрушительные вспышки жука-деревореза. Популяции B. papyrifera, основного источника ладана, сейчас сокращаются по всему географическому ареалу, согласно исследованию журнала Nature 2019 года. В исследовании было обнаружено, что более 75 процентов лесов не имеют молодых деревьев, а естественное восстановление "отсутствует десятилетиями" из-за сочетания "выпаса скота, частых выжиганий и безрассудного подрезания".

В исследовании отмечается, что другие виды босвеллии сталкиваются с подобными угрозами (торговля ладаном остается преимущественно зависимой от дикорастущих деревьев, а не от выращивания). В течение 20 лет, по прогнозам исследования, производство ладана сократится вдвое.

Высадка в больших масштабах деревьев, которые являются источником ладана, от Западной Африки до Эфиопии, могла бы помочь ситуации, считают исследователи.

Рынок ладана

Из-за политических потрясений в Сомали и Сомалиленде сборщики ладана будут вынуждены перейти на торговлю по принципу "купи сейчас - плати потом". Это включает несколько этапов посредников. Энди Торнтон, эксперт по рынку ладана рассказал, что к тому времени, как смола попадает к западным поставщикам ладана, ее можно продавать по цене до 60-100 долларов за кг. А сборщики в Сомалиленде обычно получают лишь 2-5 долларов за кг, что составляет лишь 3% от конечной стоимости.

В 2023 году мировой рынок ладана оценивался в 363 млн долларов. Объем торговли составлял около 6000-7000 тонн ежегодно, и, по прогнозам, к 2032 году его стоимость почти удвоится до более 700 млн долларов США.

Вымирание ценного дерева

Напомним, что на йеменском острове Сокотра под угрозой исчезновения находятся драконовые деревья. Из-за постоянных циклонов и чрезмерного выпаса деревья сталкиваются с серьезными угрозами. Ученые предупреждают, что без вмешательства их можно потерять уже вскоре, и исчезновение огромных драконовых деревьев негативно повлияет на всю экосистему острова.

