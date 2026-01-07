США впервые поддержали гарантии безопасности для Украины, - Reuters

Уиткофф заявил после саммита в Париже, что президент США Дональд Трамп "решительно поддерживает протоколы безопасности".

США впервые поддержали широкую коалицию союзников Украины, пообещав предоставить гарантии безопасности, которые будут включать обязательства по поддержке страны в случае нового нападения РФ.

Как пишет Reuters, это обещание прозвучало на саммите "коалиции желающих", состоящей в основном из европейских стран, с целью укрепления гарантий, которые помогут Украине в случае прекращения огня с РФ.

Издание отметило, что вотличие от предыдущих встреч коалиции, на саммите также были американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также главный американский генерал в Европе Алексус Гринкевич, который накануне рассказал детали гарантий безопасности руководителям европейских армий.

Уиткофф заявил после саммита, что президент США Дональд Трамп "решительно поддерживает протоколы безопасности".

"Эти протоколы безопасности призваны… сдерживать дальнейшие нападения на Украину, и… если нападения все же произойдут, они призваны защищать, и они будут делать и то, и другое. Они настолько сильны, насколько это вообще возможно", - сказал он.

Кушнер в свою очередь заявил, что если украинцы заключат окончательное соглашение, "они должны знать, что после соглашения они будут в безопасности, у них будет надежный механизм сдерживания, и будут реальные гарантии того, что это больше не повторится".

Что еще предстоит решить

В заявлении лидеров коалиции также говорится, что союзники примут участие в предлагаемом механизме проверки прекращения огня под руководством США. Официальные лица заявили, что это, вероятно, будет включать беспилотники, датчики и спутники, а не американские войска. Однако еще предстоит решит, как будет проводиться мониторинг и как будут поддерживаться и финансироваться ВСУ.

Издание отметило, что официально заявление еще не было прямо одобрено США, и детали роли этой страны были смягчены по сравнению с более ранним проектом, в частности, были удалены формулировки, описывающие использование возможностей США для поддержки многонациональных сил в Украине.

Однако европейские официальные лица приветствовали участие американских посланников и их решительные комментарии как свидетельство того, что Вашингтон поддерживает рамки обеспечения безопасности.

Фокус сместился

До недавнего времени основное внимание союзников было сосредоточено на обещаниях военной помощи ВСУ и возможном участии в международных силах обеспечения безопасности.

Однако теперь внимание переключилось на юридически обязательные гарантии оказания помощи Украине в случае очередного нападения РФ. Возможность военного ответа, вероятно, вызовет дискуссию во многих европейских странах, говорят дипломаты.

Саммит в Париже: новости

Вчера в Париже состоялся саммит, на котором европейские лидеры согласовываи гарантии безопасности для Украины.

После саммита Уиткофф заявлял, что мирное соглашение откроет широкие возможности для украинского народа. Пр этом он упомянул, что вопрос территорий - самый критический.

В свою очередь Кушнер сказал, что в Париже был достигнут такой прогресс, без которого наступление мира в Украине было бы невозможным.

