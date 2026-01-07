7 января принято поздравлять одну профессию и молиться за детей.

7 января - интересная дата со множеством религиозных и профессиональных торжеств. У православных верующих большой праздник сегодня наступает как по новому, так и по старому стилю. По всей планете поздравляют айтишников, а в Украине чествуют прославленных именинников этой даты.

Какой сегодня праздник церковный

В 2023 году Православная церковь Украины приняла новоюлианский стиль. Большинство православных до сих пор хорошо помнят, какой сегодня церковный праздник наступал ранее по старому календарю. Это Рождество Христово - торжество рождения Иисуса Христа.

Теперь Рождество в Украине празднуется 25 декабря. А по новому стилю сегодня праздник Собор Иоанна Предтечи, в который принято молиться святому Иоанну Крестителю.

Какой сегодня праздник в мире

7 января празднуется Международный день программиста - праздник всех, кто причастен к IT-сфере. Без этих специалистов в современном мире не обходится ни один бизнес, поэтому стоит поздравить таких знакомых и пожелать им профессиональных успехов.

Есть также и другие всемирные поводы для празднования - День еды темпура, День кукол-пупсов, День наставника, День филателиста и День окаменелостей.

Какой сегодня праздник в Украине

Среди рожденных 7 января есть немало знаменитостей украинского происхождения. Но больше других прославились писатель Николай Аркас, литературовед Михаил Рудницкий, композитор Антон Муха и кинорежиссер Владимир Денисенко.

Хотя государственный праздник сегодня в Украине отсутствует, украинцы могут приобщиться к христианским обычаям празднования Собора Предтечи или поздравить айтишников.

Какой сегодня праздник в народе

Приметы дня гласят, что по снегопаду и морозу можно предсказать будущую погоду:

если началась метель, то лето будет прохладным;

похолодало - весной тоже будут морозы;

густой иней означает, что зерно уродится;

много звезд на небе - к урожаю грибов.

Верующие молятся Иоанну Крестителю о супружеской верности, согласии в семье, здоровье и благополучии детей. Бездетные пары просят, чтобы он помог женщине забеременеть. День считается очень удачным для крещения младенцев.

У наших предков существовало поверье, что на следующий день после Крещения нужно сделать натощак глоток святой воды, а взрослым людям также можно выпить немного спиртного. Люди верили, что так можно оздоровиться и отогнать несчастья.

Что нельзя делать сегодня

Чтобы не навлечь на себя финансовые проблемы, не рекомендуется пересчитывать деньги и тратить все наличные из кошелька. Под запретом зависть и осуждение других, непрошеные советы. Также не стоит в праздник 7 января ничего одалживать, иначе обеднеете.

