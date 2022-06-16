Имущество и активы партии постановили передать государству.

Восьмой апелляционный административный суд Львова запретил деятельность пророссийской силы "Партия Шария".

О решении суда пишет Гражданская сеть ОПОРА.

Истцом по делу выступило Министерство юстиции Украины (при участии третьей стороны СБУ). Представителя ответчика не было на заседании, хотя ожидалось его включение онлайн, объясняют активисты.

Имущество и активы партии постановили передать государству.

Это уже девятая запрещенная пророссийская партия. Ранее под запрет попали: "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши", "Государство" и "Блок Владимира Сальдо", Социалистическая партия Украины, Левая оппозиция.

Деятельность партии связывают с пророссийским блогером Анатолием Шарием, который стал лицом прошлой избирательной кампании политической силы.

В начале 2021 года Шарию объявили о подозрении в государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности и тому подобное.

В настоящее время Шарий живет в Испании. 4 мая его задержали по просьбе украинских правоохранителей, которые внесли блогера в Интерпол. На следующий день подозреваемого в госизмене отпустили под подписку о невыезде.

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