Чехи в ответ на скандальную речь спикера парламента увеличили пожертвования для Украины

В первый день 2026 года чехи пожертвовали почти 26,5 тыс. евро, а 2 января задонатили еще больше - 32,35 тыс. евро.

Новогодняя антиукраинская речь спикера нижней палаты чешского парламента Томио Окамуры привела к обратному эффекту, граждане Чехии увеличили количество донатов на оружие для Украины. Об этом сообщил Укринформу лидер чешской инициативы Dárek pro Putina (Подарок для Путина) Мартин Ондрачек.

Волонтер отметил, что за первые два дня 2026 года, то есть, после новогодней речи чешского политика, граждане пожертвовали чрезвычайно большие суммы.

"Окамура опубликовал свою речь 1 января утром, и в тот день мы получили 780 тыс. крон (почти 26,5 тыс. евро), 2 января - 954 тыс. крон (32,35 тыс. евро) - это очень высокие суммы - учитывая, что еще были рождественские праздники, и многие люди сделали для нас подарки, которые они прислали еще в декабре", - рассказал Ондрачек.

По его словам, для сравнения, в первые два дня 2025 года суммы были значительно меньше: 162 тыс. крон и 191 тыс. крон соответственно.

Ондрачек поделился, что уже не впервые донаты растут, когда в адрес Украины звучат оскорбления или угрозы и это не зависит от того, от кого они поступают.

Лидер чешской инициативы отметил, что в декабре 2025 года было собрано 61 млн крон на помощь Украине, что, по его словам, "совсем не мало". Он поделился, что с точки сбора денег, как правило, январь - худший месяц, тогда как декабрь - лучший.

Помощь Украине от Чехии во время войны: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поделился, что решил не отменять инициативу по поставкам боеприпасов Украине. В то же время, он отметил, что Чехия не будет вкладывать средства в приобретение оружия в рамках этой программы. Бабиш отметил, что финансировать инициативу должны другие страны. По словам премьера, Чехия не будет отправлять своих военных в Украину после завершения войны для миротворческой миссии.

Также мы писали, что Бабиш не исключил, что Прага могла бы поддержать идею использования российских активов, замороженных в Европе. Однако премьер Чехии подчеркнул, что стоит учесть опасения Бельгии и не предоставлять финансовых гарантий. Бабиш выразил опасения, что использование замороженных активов России спровоцирует ответ со стороны Москвы, а это может привести к срыву мирных переговоров. Он считает, что лучше было бы привлечь заемные средства на финансовых рынках для помощи Украине.

