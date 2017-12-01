Россиянин приехал в Дно на похороны матери и был по ошибке убит незнакомым пенсионером

Пенсионер из Псковской области признан виновным в убийстве мужчины, которого он перепутал со своим давним врагом. Убитый житель Ленинградской области приезжал на похороны матери, передает Breaking Mad.

Как сообщает следственный комитет региона, ранее преступник купил гладкоствольное охотничье ружье и патроны, чтобы убить знакомого обидчика.

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"Вечером 4 июля 2017 года, увидев потерпевшего, проследил за ним до безлюдного места и произвел два прицельных выстрела сзади, один из которых пришелся в шею и плечо, а второй в голову уже упавшему мужчине", - уточняет пресс-служба.

Жертва скончался на месте, преступник скрыл следы убийства и вернулся домой. На убийство ему понадобилось всего несколько минут. О том, что расправился не с тем, злоумышленник узнал на следующий день. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в августе в Москве плотник из Молдовы избил прохожего детским самокатом.