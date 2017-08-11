В Москве плотник из Молдовы избил прохожего детским самокатом

05:08, 11 августа 2017
Русский міръ
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50-летний мужчина получил несколько ударов самокатом по голове и телу.

Детский самокат стал орудием преступления / фото cezar.ua

В Москве в районе Капотня 47-летний мужчина избил незнакомого прохожего детским самокатом, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел возле подъезда дома в пятом квартале Москвы Капотни. Неизвестный в ходе конфликта нанес 50-летнему мужчине несколько ударов самокатом по голове и телу.

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Пострадавшего госпитализировали с переломами скуловой кости и глазницы.

«В ходе розыска полицейские задержали 47-летнего уроженца Молдовы, работающего в столице плотником. Мужчину изобличили в совершении преступления и возбудили против него уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести», — сообщил источник.

С подозреваемого было взято обязательство о явке.

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