Госдума РФ "обнулила" сроки Путина, он снова может баллотироваться

Перед голосованием Путин подтвердил в Госдуме РФ, что намерен баллотироваться в президенты.

Госдума России сняла ограничения на количество президентских сроков.

За соответствующую поправку к Конституции России проголосовали 380 человек, против – 43, воздержался один.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, перед голосованием поправки Путин заявил в специальном обращении в Госдуме, что намерен баллотироваться, если Конституционный суд РФ даст соответствующее заключение.

«В принципе этот вариант был бы возможен. Но при одном условии, а именно: если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка (о снятии ограничений на количество президентских сроков - УНИАН) не будет противоречить принципам и основным положениям Основного Закона», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 марта, депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничения на количество президентских сроков и позволить Путину вновь избираться на эту должность.

Ранее депутат Госдумы от партии власти «Единая Россия» Александр Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении конституции РФ поправку о досрочных парламентских выборах. Володин заявил, что поправка будет рассмотрена 10 марта.

Кроме этого, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму 20 сентября, а также дать Госсовету полномочия избирать президента РФ из нескольких предложенных кандидатур и использовать эту процедуру на следующих выборах главы государства в 2024 году.