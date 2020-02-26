цей матеріал доступний українською

"Водка, пиво и вино - в общем, отравились": Масленицу в российском детсаду отметили по-взрослому (видео)

14:08, 26 февраля 2020
Русский міръ
250 0
Заведующая детсадом пообещала провести проверку / скриншот из видео

Читайте такжеУкрали у детей праздник: в России из детсада украли украшенную детьми новогоднюю елку

Видео инцидента выложили в Telegram-канале 360.tv.ru

«Маслена Масленица, весело резвились. Водка, пиво и вино - в общем, отравились», - говорилось в песне, под которую танцевали воспитанники детского сада вместе со взрослыми.

Заведующая уже пообещала провести проверку и поменять плейлист.

В сети уже начали шутить по этому поводу и предложили ужесточить плейлист.

«Дети так быстро растут, предлагаю уже в следующем году для празднования масленицы включить в программу песню «Беспризорники - водка с пивом, я гуляю с Ибрагимом», - предложили в Telegram-канале HUE.

Как сообщал УНИАН, в Москве воспитательница детского сада разрисовала зеленкой половину детей из своей группы, чтобы скрыть побои у одного мальчика. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter