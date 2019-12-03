Российский профессор-убийца попросил смертную казнь

Олег Соколов был задержан 9 ноября, когда привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет с отрезанными женскими руками.

Российский историк Олег Соколов, которого обвиняют в жестоком убийстве своей любовницы, попросил у судей о смертной казни.

Об этом пишет Регион Онлайн.

Как пишет издание, россиянин не представляет своей жизни в колонии и просит сделать для него исключение. Он заявляет, что таким образом хочет искупить свою вину.

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Однако жители Петербурга, где произошло убийство студентки, в искренность Соколова не верят. Они предполагают, что мужчина «хочет показать, что очень волнуется из-за содеянного», но знает, что смертной казни нет.

Как сообщалось, Олег Соколов был задержан утром в субботу, 9 ноября, когда привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет, в котором находились отрезанные руки убитой.

В квартире преподавателя сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело убитой молодой женщины и ее отрезанную голову, а в рюкзаке — травматический пистолет.

Позже стало известно, что выпускница российского вуза Анастасия Ещенко, в убийстве которого подозревают доцента, историка Олега Соколова, погибла от огнестрельного ранения.