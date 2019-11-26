Расчленение студентки в Питере: россияне сделали из дома убийцы "туристическую изюминку" (фото)

На первую экскурсию под названием «Кровавый Петербург» и стоимостью 700 рублей уже записалось 30 желающих.

Жители Санкт-Петербурга сделали из дома преподавателя Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве студентки, туристическую локацию. Иностранцам предлагают посетить место возле реки Мойка, в которую, по данным следователей, Соколов пытался выбросить отрубленные руки девушки.

Странное объявление появилось в российской соцсети ВК.

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На первую экскурсию под названием «Кровавый Петербург» и стоимостью 700 рублей уже записалось 30 желающих.

«Единственная экскурсия о самые жестоких убийствах, которые происходили в центре Петербурга в XIX-XXI веках: кто убил «святого старца» Григория Распутина, в которой парадной проживал Родион Раскольников, как эсеры ограбили почтовую карету, где повесился Сергей Есенин, и с какого дома доцент Соколов выносил останки любовницы», – говорится в программе экскурсии.

Авторы идеи заявляют, что таким образом хотят привлечь внимание к домашнему насилию. По их словам, «дом Соколова вписался и в тематику, и в маршрут экскурсии».

В то же время проход до реки Мойки, куда доцент выбросил части тела девушки, больше не будут повторять из-за нехватки желающих.

Как сообщалось, Олег Соколов был задержан утром в субботу, 9 ноября, когда привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет, в котором находились отрезанные руки убитой.

В квартире преподавателя сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело убитой молодой женщины и ее отрезанную голову, а в рюкзаке — травматический пистолет.

Позже стало известно, что выпускница российского вуза Анастасия Ещенко, в убийстве которого подозревают доцента, историка Олега Соколова, погибла от огнестрельного ранения.