Дочка спикера Путина выпустила Instagram-маску и "примерила" его усы (фото)
19:22, 02 декабря 2019Русский міръ
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Маску протестировали и на самом Пескове.
Дочь Пескова "примерила" усы отца / скриншот
Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выпустила собственную маску для Instagram, и теперь любой желающий в своих сторис может примерить усы ее отца.
Читайте такжеВ России на видео сняли белого медведя с надписью «Т-34» на боку«Нос у меня и так папин. А вот усы теперь могу примерить благодаря своей первой маске», - написала Пескова в одной из своих сторис.
Пескова протестировала маску на себе, самом Пескове (виртуальные усы наложили поверх настоящих усов) и его жене Татьяне Навке.
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