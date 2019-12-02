Дочка спикера Путина выпустила Instagram-маску и "примерила" его усы (фото)

Маску протестировали и на самом Пескове.

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выпустила собственную маску для Instagram, и теперь любой желающий в своих сторис может примерить усы ее отца.

Читайте такжеВ России на видео сняли белого медведя с надписью «Т-34» на боку«Нос у меня и так папин. А вот усы теперь могу примерить благодаря своей первой маске», - написала Пескова в одной из своих сторис.

Пескова протестировала маску на себе, самом Пескове (виртуальные усы наложили поверх настоящих усов) и его жене Татьяне Навке.

Ранее УНИАН сообщал, как священник провел обряд крещения «малыша Йоды», чтобы «донести бессмертные истины веры» в соцсети.