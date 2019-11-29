Священник провел обряд крещения "малыша Йоды" (видео)

Видео обряда он опубликовал в соцсети, чтобы "донести бессмертные истины веры".

Баптистский священник Дэвид Питерс провел обряд крещения куклы «малыша Йоды». Видеозапись обряда он опубликовал в соцсети TikTok.

Об этом пишет Meduza.

Читайте такжеКрокодил набросился на священника во время массового крещения в озереНа видео видно, как священник окропляет куклу святой водой из серебряной чаши, зажигает свечу и говорит «Аминь». На фоне играет главная тема из «Звездных войн».

По словам Питерса, крестильную рубашку, в которую был одет Йода, носил его сын, а свеча, использовавшаяся при обряде, – это тоже свеча с крещения сына. Священник назвал себя «большим фанатом «Звездных войн» и «большим фанатом крещения».

«Я делаю эти вещи в TikTok, чтобы донести бессмертные истины нашей веры до нового поколения. Социальные сети – это новые городские площади, и, на мой взгляд, именно там место церкви», — подытожил Питерс.

Ранее УНИАН писал, как «малыш Йода» из нового сериала по «Звездным войнам» стал мемом.