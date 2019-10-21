В России авиадиспетчеров поздравили с праздником картинкой со сгоревшим SSJ-100

В результате возгорания самолета в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.

В России профсоюз авиационных диспетчеров поздравил авиадиспетчеров с профессиональным праздником картинкой со сгоревшим в московском аэропорту Шереметьево самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

Как сообщает издание Ura.ru, коллаж опубликован на сайте организации и на ее страницах в социальных сетях.

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На фото, в частности, диспетчерская башня, карта России и самолет Sukhoi Superjet 100 с бортовым номером RA-89098. Именно это воздушное судно сгорело в аэропорту Шереметьево.

Вскоре поздравительный коллаж был удален.

Как сообщал УНИАН, пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, 5 мая загорелся во время аварийного приземления в московском аэропорту Шереметьево. Воздушное судно вылетело из аэропорта, однако через некоторое время запросило аварийную посадку. В России официально сообщили о 41 погибшем, еще 10 человек госпитализированы.