Кадры ужасают: в сети показали новое видео со сгоревшим в Шереметьево самолетом

На видео запечатлена работа спасателей и бортпроводников на месте трагедии.

В сети появилось видео первых минут после эвакуации пассажиров с аварийного "Суперджета".

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Видео выложил пассажир сгоревшего самолёта Олег Молчанов. Его в своем Telegram-канале опубликовал "Лентач".

На записи виден горящий самолет, возле него - несколько пострадавших пассажиров, которым оказывают первую помощь, а также пожарные машины.

Как сообщал УНИАН, лайнер «Аэрофлота» Sukhoi SuperJet 100, совершивший аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево» 5 мая, следовал из Москвы в Мурманск. Всего на борту самолета находились 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа.

По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Основная версия возгорания на борту самолета - попадание молнии.

В результате катастрофы самолета в московском аэропорту «Шереметьево» погиб 41 человек.