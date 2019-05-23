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Не пустили: в России инвалиду пришлось спать на пороге больницы в куче подгузников

12:44, 23 мая 2019
Русский міръ
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Фото: страница группы «Регион-74 | Челябинск» во «ВКонтакте»

В Еманжелинске Челябинской области приемное отделение городской больницы №1 не приняло инвалида на госпитализацию, оставив его лежать на подгузниках для взрослых.

Об этом сообщается в паблике в социальной сети «ВКонтакте».

По данным авторов поста, вечером 21 мая инвалида привезли на госпитализацию, но не предоставили койки.

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В то же время как сообщили информагентству «Уральский меридиан» в региональном Минздраве, инвалид был без документов, сильно пьян и буянил.

Собеседник агентства сообщил, что мужчина должен был приехать в клинику на плановую консультацию, но опоздал и был в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. В приемном отделении он начал буянить, разбил окно и банкомат, оскорблял медиков. Прибывшие полицейские составили протокол, но не стали задерживать его из-за инвалидности.

«Принять человека без документов в подобном состоянии в отделение администрация больницы также не могла. Это поставило бы под угрозу здоровье и моральное состояние других пациентов», - указали в ведомстве.

После отъезда полиции дебошир успокоился и уснул на полу. Позже он протрезвел, смог назвать свое имя, получил медицинские рекомендации и был отправлен в отделение по месту жительства в город Бакал.

Как сообщал УНИАН, в Иркутске (Россия) пожилой мужчина наложил на себя руки в туалете городской поликлиники, не дождавшись своей очереди для сдачи анализов.

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Теги: #больница#Россия