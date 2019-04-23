В России пенсионер покончил с собой, не дождавшись очереди на анализы
15:36, 23 апреля 2019Русский міръ
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Отмечается, что пенсионер носил с собой самодельное огнестрельное оружие.
Пенсионер очень долго ждал своей очереди в больнице / фото: photo-finish.ru
В Иркутске (Россия) пожилой мужчина наложил на себя руки в туалете городской поликлиники, не дождавшись своей очереди для сдачи анализов.
Об этом сообщает издание «Вести-Иркутск».
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Отмечается, что инцидент произошел 23 апреля в поликлинике номер шесть. По информации издания, пенсионер сдавал анализы, но не смог дождаться своей очереди. Мужчине было 80 лет.
Отмечается, что пенсионер носил с собой самодельное огнестрельное оружие.
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