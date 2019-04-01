В российской больнице беспомощную пенсионерку обожгли едой

В силу заболевания пожилая женщина не может самостоятельно принимать пищу.

В Хорской районной больнице Хабаровского края Российской Федерации 78-летнюю пациентку накормили слишком горячим ужином, в результате чего она получила ожоги.

Соответствующую информацию сейчас проверяют следователи.

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Ранее в сети появилась информация, что в Хорской районной больнице проходит лечение пожилая женщина. В силу заболевания она не может самостоятельно принимать пищу. Автор публикации сообщил, что во время одного из кормлений по вине медицинского персонала пациентка получила ожоги кожи лица и шеи.

С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю инициировано проведение доследственной проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщал УНИАН, в селе Армашевка Ширяевского района Одесской области осужденный, который содержится в исправительном центре за разбой, жестоко избил и пытался сжечь живьем местную жительницу.