Для некоторых людей это является огромной проблемой.

В TikTok набирает популярность новый термин "swag gap". Так называют отношения, в которых один из партнеров выглядит значительно стильнее и увереннее другого.

Пользователи сети шутят над этим, однако некоторые жалуются, что разница в "крутости" может стать настоящей проблемой для пары. Как пишет для Psychology Today врач Брюс Вай Ли, "swag" - это не только одежда или аксессуары, но и общее поведение, харизма и уверенность в себе. Поэтому "разрыв" может проявляться не только в наряде, но и в том, как партнер ведет себя в компании друзей.

Если верить обсуждениям в сети, в таких парах часто возникают трудности. Например, более "стильный" партнер может чувствовать, что тянет на себе имидж обоих, и даже бояться "заразиться" от второго отсутствием вкуса. Ли шутит, что "swag gap" - это путь к трекам Nickelback и спортивным костюмам из велюра.

Видео дня

В то же время он призывает не преувеличивать масштабы проблемы. По его словам, со временем стиль меняется, тогда как в отношениях гораздо важнее общие ценности, поддержка и взаимопонимание. Если разница вас смущает, стоит откровенно поговорить с партнером. Возможно, он даже не догадывается, что его стиль воспринимается как "отставание". Кроме того, мода - понятие субъективное.

Эксперт советует разобраться, почему именно вас беспокоит этот "разрыв". Если стиль для вас критически важен, возможно, это действительно несовместимость. Но если проблема навязана мнением окружения или соцсетей, стоит задуматься, не имеете ли вы дело скорее с "разрывом заботы и доброты" со стороны друзей, чем со "swag gap".

Напомним, ранее группа ученых смогла определить, как отличить дружеские объятия от влюбленных.

Вас также могут заинтересовать новости: