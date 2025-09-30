Уже в конце недели на юге и востоке страны температура повысится до 15-20 градусов.

На этой неделе погода в Украине еще будет прохладной, но на следующей неделе она может улучшиться. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Голеня, начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра.

"Пока что эта неделя такая же прохладная. Возможно, на следующей будет... А эта будет прохладная и такая же влажная, и порой - с дождями. В Карпатах - с мокрым снегом в ближайшие двое суток", - отметила она.

Так, в ближайшие дни будет прохладная дождливая погода. Особенно на западе страны: там будет прохладнее всего и больше всего дождей. Дневная температура в основном по стране составит +8°...+13°.

В то же время в конце недели на юге и востоке Украины температура повысится до +15°...+20°.

"Возможно, на следующей неделе на западе и севере тоже будет. Если дожди будут прекращаться, антициклон, солнечная погода, то температурный фон будет уже +15°...+18°", - рассказала эксперт.

Как сообщалось, по словам Игоря Кибальчича, кандидата географических наук, метеоролога, в этом году октябрь в Украине будет на несколько градусов теплее нормы и с недостатком осадков в большинстве областей.

Теплее всего будет в первой декаде месяца, а заметное похолодание придет во второй его половине. Так, в частности в первую неделю октября в Украине ожидается теплая и преимущественно сухая погода, но с порывистым ветром.

