Кинокомпания 20th Century сделала неожиданное заявление для всех любителей легендарной семейке Симпсонов. В частности, Гомер, Мардж, Барт, Лиза и Мэгги скоро вернутся на большой экран после многолетнего перерыва.

Как пишет издание Variety, продолжение "Симпсонов в кино" официально находится в работе. Также создатели рассекретили дату премьеры будущей ленты.

"Юху! 23 июля 2027 года Симпсоны идут в кино с совершенно новым фильмом", - указано на официальной странице кинокомпании 20th Century Studios в Instagram.

Создатели опубликовали постер, на котором изображен фирменный розовый пончик и слоган "Гомер возвращается на секунды". Каким будет сюжет - пока неизвестно.

Что известно о "Симпсонах"

"Симпсоны" - это самый длинный мультсериал и ситком за всю историю американского телевидения. Действие сериала разворачивается в вымышленном городке Спрингфилд и рассказывает о жизни семьи Симпсонов.

Полнометражный фильм под названием "Симпсоны в кино" был выпущен в 2007 году и получил признание. В частности, тогда лента заработала 536 миллионов долларов в мировом прокате при бюджете в 75 миллионов долларов.

