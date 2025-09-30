Ответ не менее интересен, чем сам вопрос.

Даже если вы не имеете глубоких знаний в точных науках, таких как математика, геометрия и физика, вы все равно понимаете, как измеряется расстояние. Понятно, что самый быстрый путь от точки А до точки Б - по прямой, но почему тогда пилоты этим не пользуются? Узнайте, где не летают самолеты и почему иногда нужно "сделать крюк".

Ранее мы рассказывали, может ли самолет улететь в космос, просто набрав высоту.

Почему пилоты не летают по прямой

Дипломированный диспетчер по планированию полетов Анастасия Троян в комментарии УНИАН дала подробный ответ на этот вопрос. Она объяснила:

"Если мы берем обычную карту, на которой изображение плоское, то на ней маршрут самолета будет выглядеть, как прямая линия. Но наша планета не плоская, а имеет эллипсоидную форму, и самолеты на самом деле летают по большим дугам".

Другими словами, это означает, что линия, проведенная на глобусе или карте, в жизни превращается в дугу. Кроме того, самолетов много, и чтобы они не мешали друг другу, нужно проложить для каждого индивидуальный удобный маршрут.

Почему самолеты не летают над Тихим океаном и Антарктидой

Анастасия Троян говорит, что отсутствие самолетов над Тихим океаном - это миф. На самом деле, маршруты такие есть, к примеру, над этим океаном выполняются рейсы из Японии или Австралии в США или в Канаду:

"В случае выполнения таких рейсов самолетам лучше лететь в восточном направлении, то есть именно через Тихий океан, поскольку это будет значительно быстрее - перелет может длиться от 10 до 15 часов".

Эксперт отметила, что если по этим же маршрутам лететь в западном направлении, то придется сделать очень много остановок и пересадок, а потому времени на дорогу придется потратить гораздо больше. Именно поэтому вопрос, почему над Австралией не летают самолеты, даже не стоит - по словам эксперта, самолеты летают и из Австралии, и над Австралией, и в Австралию, и даже через нее.

Другое дело - почему самолеты не летают над Антарктидой. Континент находится у южного полюса Земли, и над ней не летают обычные пассажирские самолеты. Но Анастасия Троян привела пример исключения - по ее словам, над побережьем Антарктиды чартерные рейсы, к примеру, из Австралии, могут осуществлять кратковременные туристические обзорные полеты.

Обычные пассажирские самолеты не летают над Антарктидой в связи с ситуацией с безопасностью - там нет аэропортов для аварийной посадки, а еще очень низкая температура (может опускаться ниже -60 градусов). По правилам авиации, борт нельзя отправить по маршруту, на котором для него нет аэродрома, подходящего для совершения экстренной посадки. Даже если самолету удастся приземлиться в Антарктиде, есть большая вероятность того, что из-за низкой температуры воздуха пассажиры погибнут до прибытия спасательных служб - отметила эксперт.

Кроме того, над Антарктидой самолеты не летают из-за магнитных аномалий, которые очень сильно затрудняют навигацию, - возникают сильные сбои в работе GPS, очень нестабильная радиосвязь. Из-за этого может не удаться связаться со спасательными службами, и они могут не понять, где находится борт.

Другой вопрос, который мы задали эксперту, был в том, почему самолеты не летают через Северный полюс, но она развеяла и этот миф. Опыт диспетчера показывает, что в том секторе значительно лучше ситуация со связью, - с GPS-ом гораздо меньше проблем, чем над Антарктидой, поэтому через Северный полюс самолетам также можно летать, поскольку в случае внештатной ситуации они смогут сделать экстренную посадку, например, в Канаде, Норвегии или Гренландии.

справка Анастасия Троян Дипломированный диспетчер по планированию полетов Анастасия Троян училась в Кировоградской летной академии Национального авиационного университета Украины на диспетчера по планированию полетов и получила полное высшее образование. В течение более 4 лет работала в Киеве в украинской чартерной авиакомпании Skyline Express Airlines (ранее называлась "Азур Эйр Украина") в должности диспетчера по планированию полетов. Коронавирус и полномасштабное вторжение РФ заставили перепрофилироваться, и Анастасия Троян стала сертифицированным психологом-сексологом.

