В ближайшее время в Украине будет холодная и влажная погода с дождями.

Синоптик Виталий Постригань говорит, что сейчас в атмосфере сложилась редкая ситуация. Антициклон Petralilly удерживает тепло над Скандинавией, а в наш регион транспортирует арктический холод - атмосферная циркуляция перевернулась буквально "с ног на голову".

"Поэтому в г. Намсус, а это Норвегия, вчера зарегистрирована максимальная температура воздуха 21°, а в Черкасской области - всего 17°", - говорит эксперт.

По его данным, до конца рабочей недели прогнозируется пасмурная, некомфортная, влажная осенняя погода.

На рубеже месяцев, 30 сентября и 1 октября, будет дождливо. Температура в течение суток +8°...+13°, а порывистый ветер будет добавлять дискомфорта и ощущение холода.

"Поэтому без куртки-ветровки из водонепроницаемого материала в ближайшие двое суток не обойтись", - говорит Постригань.

В четверг, 2 октября, интенсивность дождя уменьшится, но стужа усилится.

С пятницы, 3 октября, высотный циклон переместится на Балканы и в Украину поступит более теплый и влажный воздух. В частности, в Черкасской области, в центральной части Украины, температура постепенно повысится: ночью уже будет +4°...+9°, а днем +11°...+16°.

Погода в Украине - когда потеплеет

О том, что в конце текущей недели в Украине должно потеплеть, говорит и метеоролог Наталья Голеня. По ее данным, на юге и востоке Украины температура повысится до +15°...+20°. На следующей неделе несколько теплее также может стать на западе и севере Украины.

