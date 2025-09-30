Продать доллар можно в среднем по курсу 41,13 грн, а евро - 48,20 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 30 сентября, снизился на 14 копеек - до 41,55 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,13 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 48,85 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,20 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,38 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,30 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,85 грн/евро, а курс продажи - 48,70 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 30 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,32 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась сразу на 16 копеек.

По отношению к евро гривна, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,44 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 3 копейки.

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько отмечала, что разница между официальным и наличным курсом доллара на прошлой неделе составляла всего 0,11%, то есть рынок был достаточно спокойным. По ее словам, небольшое ослабление гривны временное и не похоже на начало длительной девальвации.

