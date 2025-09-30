Вы могли замечать явные отличия в таких картах.

В Африке, Америке, Австралии и Европе абсолютно разные карты мира. Школьники всех этих континентов изучают географию иначе - не так, как их "соседи" по планете. Узнайте, как выглядит карта мира на самом деле и насколько искажены данные на разных изображениях.

Как выглядит карта мира в Европе и Африке

Европейская карта мира, так же, как и та, что выпускается в Африке, отцентрована по европейской части материка Евразии. Это значит, что центр карты приходится на Европу, вертикаль проходит по Лондону, а Антарктида изображена в урезанном виде.

Карта мира на постсоветском пространстве, а именно в Украине, России, Беларуси и других странах, ранее бывших в составе СССР, выглядит по-другому. Африка и Евразия находятся в центре, вертикаль проходит через Москву, Северная и Южная Америка находятся слева, Аляска и Канада справа вверху, а Австралия и Антарктида внизу.

Как выглядит карта мира в американских учебниках

То, как показывают карту мира в США, видели немногие, но если вам удастся когда-нибудь подержать ее в руках, то вы увидите, что Соединенные Штаты находятся по центру, размеры Австралии искажены, поэтому она кажется намного меньше, чем в реальности, а Гренландия, наоборот, огромна.

На Америку центрируют карту и в других странах Северной и Южной Америки, не только в США, поэтому дети в Канаде или в Чили видят такое же изображение, как и школьники в Соединенных Штатах.

Как выглядит карта мира в Австралии

То, как австралийцы видят карту мира, удивляет жителей других континентов. Она у них перевернутая, и это действительно так. Сверху находится Антарктида, Россия огромная, как и Канада, а Америка на фоне этих двух стран смотрится ничтожно маленькой и, к тому же, разорвана пополам, центр - на Австралии или Тихом океане.

Однако люди, живущие в Австралии постоянно, говорят, что такую карту делают только в качестве сувенирной продукции.

Для того чтобы посмотреть, как выглядит карта мира на самом деле, можно обратиться к сервису The true size. Он показывает проекции стран, как бы они выглядели, если бы были на других континентах, а также контуры границ каждого государства, площадь стран и их названия.

