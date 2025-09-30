Раньше она избегала критики актеров, которых знала с детства.

Между автором "Гарри Поттера" Джоан Роулинг и исполнительницей роли Гермионы, Эммой Уотсон, снова возник конфликт из-за публичных заявлений актрисы.

Как известно, когда писательницу начали обвинять в трансфобии, Уотсон и ее коллеги по съемочной площадке открыто выступила против автора. В недавнем подкасте On Purpose with Jay Shetty Уотсон заявила, что будет дорожить своими прошлыми отношениями с писательницей даже несмотря на их разногласия относительно трансгендерных людей:

"Я действительно не верю, что мой опыт работы над "Гарри Поттером" и мои убеждения в поддержке транслюдей взаимно исключают друг друга. Я могу любить и ценить то, что имела благодаря Джо, и в то же время не соглашаться с ее взглядами. Я никогда не поверю, что одно отрицает другое. Тот личный опыт, который я получила с ней, я всегда смогу сохранить и беречь".

Эти слова вызвали множество обсуждений в сети, поэтому Роулинг отреагировала на это заявление большим сообщением в микроблоге X. Она подчеркнула, что Уотсон и ее коллеги по фильму имеют полное право исповедовать идеологию гендерной идентичности. "Такие убеждения защищены законом, и я не хотела бы, чтобы кто-то из них подвергся угрозе потери работы, насилия или смерти из-за них", - добавила Роулинг.

В то же время писательница возмутилась тем, что Эмма Уотсон и Дэниел Рэдклифф считают, что бывшее профессиональное сотрудничество дает им особое право публично критиковать ее и ее взгляды.

"Спустя годы после того, как они закончили сниматься в "Гарри Поттере", они продолжают выполнять роль фактических спикеров мира, который я создала. Когда ты знаешь людей с десятилетнего возраста, трудно избавиться от определенной защитной реакции. До недавнего времени я не могла избавиться от воспоминаний о детях, которых нужно было ласково подбадривать во время съемок в большой страшной киностудии. В течение последних нескольких лет я неоднократно отказывалась от приглашений журналистов прокомментировать конкретно Эмму, в частности, относительно "Суда над ведьмами" Дж. К. Роулинг. По иронии судьбы, я сказала продюсерам, что не хочу, чтобы ее преследовали из-за моих слов", - поделилась она.

Роулинг вспомнила, как когда-то получила от Эммы, у которой был ее номер телефона, обычную записку, в которой было одно предложение: "Мне очень жаль за то, через что ты проходишь":

"Это было в то время, когда угрозы смерти, изнасилования и пыток против меня достигли своего пика, когда мои меры личной безопасности пришлось значительно усилить и я постоянно беспокоилась о безопасности своей семьи. Эмма только что публично подлила масла в огонь, но считала, что одно предложение, высказанное ею, успокоит меня и убедит в ее искренней симпатии и доброте".

Писательница подчеркнула, что Уотсон не знала взрослой жизни без богатства и славы, поэтому даже не осознает своей неосведомленности об опасностях, с которыми может столкнуться женщина.

"Ей никогда не понадобится приют для бездомных, ее никогда не положат в смешанную палату в государственной больнице. Ее "публичная ванная комната" одноместная, а у дверей стоит охранник. Приходилось ли ей раздеваться в новой смешанной раздевалке в муниципальном бассейне? Может ли ей когда-нибудь понадобиться государственный центр помощи жертвам изнасилования, который отказывается гарантировать обслуживание исключительно женщинами? Может ли она оказаться в одной камере с мужчиной-насильником, которого поместили в женскую тюрьму?" - написала она.

Роулинг добавила, что в 14-летнем возрасте не была мультимиллионершей, а во время написания книги, которая прославила Уотсон, жила очень бедно:

"Поэтому из собственного жизненного опыта я понимаю, что означает для женщин и девушек, не имеющих ее привилегий, пренебрежение к правам женщин, в котором Эмма так активно участвовала. Взрослые не могут надеяться присоединиться к активистскому движению, которое регулярно призывает к убийству друга, а затем отстаивать свое право на любовь бывшего друга, будто тот друг был на самом деле их матерью. Эмма имеет полное право не соглашаться со мной и, конечно, публично обсуждать свои чувства ко мне - но я имею такое же право, и наконец решила им воспользоваться".

Позиция Джоан Роулинг

Писательница неоднократно оказывалась в центре общественных споров из-за своих высказываний о трансгендерных людях и женских правах.

Начиная с 2019-2020 годов, автор "Гарри Поттера" открыто заявляет, что ее беспокоят последствия расширения правового признания гендерной идентичности для женщин.

Она подчеркивает, что не отрицает право транслюдей на существование и защиту от насилия, но считает, что законодательные изменения, которые позволяют людям на основе самоопределения выбирать пол, могут угрожать безопасности и пространствам, созданным специально для женщин и девушек.

Среди примеров она часто приводит женские уборные, кризисные центры для жертв насилия, больничные палаты и женские тюрьмы, где, по ее мнению, "самоидентификация без ограничений" способна поставить под риск уязвимых женщин.

