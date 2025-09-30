Нина призналась, что когда-то похудела почти на 45 килограммов.

Народная артистка Украины и звезда сериала "Поймать Кайдаша" Нина Набока рассказала о своем похудении.

Сейчас актрисе 68 лет. По ее словам, она старается держать себя в форме без строгих диет, но с физическими нагрузками.

"Кофе, тогда огород, огород, огород... Первый прием пищи приходится на 10-11 часов, а потом в 16-17 часов поесть и заканчивать. Ужина почти нет, разве что во время праздников, когда попадаю на дачу", - призналась актриса в проекте "Главная роль".

Нина Петровна отметила, что практикует интервальное голодание. Впервые она попробовала его еще в молодости. Актриса рассказала, что после рождения дочери, в 26 лет, набрала вес. Но благодаря режиму сильно похудела.

"Я сбросила почти 45 килограммов. Потому что я актриса, надо быть в форме, и никуда не денешься. Я не хочу быть с лишним весом и быть худой - это тоже не годится. Украинка должна быть с формами, но без преувеличения", - добавила Набока.

