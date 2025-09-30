'ПриватБанк' снизил цены на валюту: актуальный курс доллара на 30 сентября

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, а евро - 49,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 30 сентября, снизился на 9 копеек и составляет 41,55 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек и составляет 48,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,95 гривни, а евро - по курсу 47,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник остался на прежнем уровне и составляет 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 30 сентября, также не изменился и составляет 49,02 гривни.

Нацбанк установил сегодня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,32 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась сразу на 16 копеек.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,44 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 3 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины 30 сентября снизился на 14 копеек - до 41,55 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,13 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 48,85 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,20 гривни за евро.

