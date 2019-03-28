В Одесской области осужденный жестоко избил и пытался сжечь живьем пенсионерку

Сейчас он подозревается в покушении на убийство и поджоге.

В селе Армашевка Ширяевского района Одесской области осужденный, который содержится в исправительном центре за разбой, жестоко избил и пытался сжечь живьем местную жительницу.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, мужчина, 1988 года рождения, находится в расположенном в данном селе Ширяевском исправительном центре №111 Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины.

В данное исправительное учреждение он поступил осенью прошлого года после вынесения приговора за совершение разбойного нападения.

Режим этого учреждения предусматривает ограничение свободы – заключенным запрещено покидать определенную зону, но по территории населенного пункта при соблюдении некоторых условий им разрешено передвигаться.

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Как сообщил представитель главка, изначально мужчина украл у пенсионерки 500 грн, из-за чего она пожаловалась руководству исправительного центра. На следующий день злоумышленник ворвался в частный жилой дом потерпевшей, сильно избил и поджог помещение.

Избитая женщина сумела доползти до выхода и позвать на помощь соседей, которые ее спасли. В настоящее время она находится в районной больнице, куда была доставлена в состоянии средней тяжести.

Представитель главка затруднился уточнить, когда именно произошло преступление. Он отметил, что это «произошло недавно, а меру пресечения подозреваемому Анатолию Цуркану должны избрать сегодня, 28 марта».

Открыто два уголовных производства: по ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 15, ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Справка УНИАН. Первое поселение заключенных появилось в Ширяевском районе Одесской области в августе 1983 года. Примерно через год был подписан акт о передаче бывшего совхоза имени Орджоникидзе Одесского треста мясомолочных совхозов в управление МВД УССР, которому тогда подчинялся департамент по исполнению наказаний.

Учреждение получило статус колонии-поселения «Юг-311/111». В 2004 году поселение переименовали в Ширяевский исправительный центр № 111 управления Госдепартамента Украины по вопросам исполнения наказания в Одесской области. Режим здесь отличается от других пенитенциарных заведений. Осужденные проживают в общежитиях, по жилой территории им разрешено передвигаться.