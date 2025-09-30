Это произошло во время поездки на съемки проекта Netflix.

Звезда фильмов "Оппенгеймер", "Перл Харбор", и "Ловушка" Джош Хартнетт был госпитализирован после того, как его автомобиль столкнулся с полицейской машиной в Канаде. Хартнетт находился в столице Ньюфаундленда, Сент-Джонсе, где снимался в пока еще безымянном проекте Netflix вместе со звездой "Очень странных дел" Чарли Хитоном и Маккензи Дэвис из "Станции одиннадцать".

Он был пассажиром внедорожника, который вез его домой со съемочной площадки, когда машина столкнулась с патрульным автомобилем Королевской полиции Ньюфаундленда, пишет The Independent. Актер отделался легкими травмами.

По данным полиции, внедорожником управлял 59-летний мужчина. Авария произошла незадолго до часа ночи. И водитель, и 47-летний пассажир-мужчина были "доставлены в больницу с предположительно незначительными травмами".

Видео дня

Оба автомобиля получили "серьезные повреждения", а офицер, находившийся в полицейской машине, также был доставлен в больницу "в качестве меры предосторожности". Вскоре представитель Хартнетта заявил, что актер "прошел обследование и был отпущен обратно к работе".

Ранее УНИАН сообщал, что звезда Marvel Джереми Реннер возвращается на экраны после почти смертельной аварии, которая произошла с ним в 2023 году. Актер попал под снегоуборочную машину, весом более 6 тонн, которая придавила его, когда он пытался спасти своего племянника.

Вас также могут заинтересовать новости: