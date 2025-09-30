Даниил возмутился поведению Тараса.

Известный украинский актер-воин Даниил Мирешкин резко высказался о Тарасе Цымбалюке.

В частности, звезда сериалов "На линии жизни" и "Дочери-матери" прокомментировал появление Цымбалюка в военной форме на съемочной площадке. Сейчас Тарас участвует в съемках фильма, где играет роль воина "Азова". Эти кадры возмутили Даниила и он решил записать эмоциональное видео в Instagram.

"У меня "подгорает", когда люди, мало касающиеся украинской армии, помощи военным, одевают форму и играют украинских военных. Меня от этого тошнит. Когда я увидел шеврон "Азова" на Тарасе, меня вообще вывернуло. Люди блюют за этот шеврон на базовом курсе боевой подготовки, чтобы его заслужить. Если нет, то потом доказывают свою боеспособность на боевых. И Тарас Цымбалюк со своими зашкварами с русской музыкой с подружкой Алхим", - подчеркнул актер-воин.

Даниил добавил, что Цымбалюк делал репост сбора для военных. Однако, по его мнению, имея такую большую медийность, этого мало.

"Для галочки зарепостить сбор - это не та нагрузка, когда ты берешь на себя ответственность пригнать машину, отремонтировать, что-то организовать, конкретно помочь. Делать это просто для отвода глаз и продолжать жить свою лучшую жизнь, когда куча актеров служит в армии и гибнут на войне... У тебя хватает наглости надеть форму и играть украинских героев, когда ты на интервью говоришь, что уклонист. Должно быть стыдно. Тарас стал для меня олицетворением медийного равнодушия: когда люди с медийным влиянием просто игнорируют войну. Да иди ты н*хр*н со своим репостом. Сделай что-то реально важное", - сказал Мирешкин.

