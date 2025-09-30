В сети есть теория, что такое решение было связано с деятельностью советских спецслужб. Но так ли это на самом деле?

Многие из нас слышали от бабушек, дедушек и родителей рассказы о том, какой была жизнь во времена существования Советского Союза. От газировки за 1 копейку и до рассказов о том, почему пиво в СССР наливали в банки и пакеты, – сейчас реалии тех времен кажутся нам чем-то невообразимым. И одной из особенностей СССР были двери, которые открывались внутрь.

УНИАН разбирался, почему двери открываются вовнутрь в домах советской постройки.

Какие двери открываются вовнутрь и почему это было нормой в СССР

Зачастую в советских квартирах вовнутрь открывались именно входные двери. Также в старых домах можно встретить и межкомнатные двери с таким механизмом.

В сети есть теория, что входные двери в советских квартирах открывались внутрь для того, чтобы спецслужбы или милиция могли без особых усилий попасть в помещение. Мол, когда человек открывал дверь, он попросту не успевал ее закрыть, как кто-то ее вышибал.

Но если оставить подобные размышления в стороне, есть ряд довольно простых и логичных объяснений такого решения. Давайте разберемся, почему в СССР двери открывались внутрь.

Пожарная безопасность . В советское время много что делалось под конкретные стандарты. Тогда считалось, что двери, которые открываются наружу, могли стать препятствием для эвакуации людей во время пожара. Если весь подъезд одновременно начнет открывать двери и выбегать из квартир, пространства будет очень мало.

Теснота в подъездах. Вы могли заметить, что в домах советской постройки довольно тесные лестничные клетки. Так что если бы все двери открывались наружу, соседи могли бы испытывать неудобства. К примеру, одна дверь могла блокировать выход из другой квартиры. Это можно заметить в домах, где квартиры имеют общий тамбур.

Другие причины. Массовость такой установки дверей можно объяснить и традицией делать все под госстандарты и санитарные нормы, где двери, открывающиеся внутрь, долго были прописаны как золотой стандарт.

Помимо этого, такой подход многие связывают с сохранением тепла в помещении. Считалось, что когда дверь открывается внутрь, она лучше защищала от сквозняков.

Почему в СССР ставили две двери

Во многих советских квартирах устанавливали не одну, а сразу две входные двери. Делалось это по нескольким причинам. Во-первых, это позволяло сохранять тепло в холодное время года.

Во-вторых, такое решение способствовало снижению уровня шума, доходящего из подъезда, а также препятствовало проникновению запахов из других квартир.

Также двойные двери были способом усилить защиту своего жилья. Уже ближе к 90-м, когда преступность резко возросла, этот подход стал более массовым.

