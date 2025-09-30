Вокруг происхождения Кутубского столба много легенд и теорий.

В мире есть множество известных загадок и одна из них, кажется, получила разгадку. Мало кто знает, но существует железный столб в Индии, на котором нет ржавчины, хотя он стоит уже 1600 лет.

Почему Кутубская колонна в Индии не ржавеет

Этот уникальный столб расположен внутри комплекса Кутб-Минар. Архитектурный объект еще в 1993 году внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Высота столба превышает семь метров, а его венчает декоративная верхушка. И хотя столб старше древнего комплекса, он сохранился идеально.

Ученые из Индийского технологического института выяснили, каким образом в Индии столб из чистого железа мог так долго сопротивляться коррозии. Обычно это возможно только при наличии какой-то дополнительной защиты. Например, Эйфелеву башню покрыли специальной краской.

Как говорится в исследовании, опубликованном в Current Science, состав столба очень необычный. Его изготовили с помощью "кузнечной сварки" из кованного железа. В составе материала высокое содержание фосфора и совершенно отсутствуют магний и сера, что не свойственно современному железу.

Как пишет CNN, один из авторов исследования, археометаллург Р. Баласубраманиам убежден, что столб так хорошо сохранился именно благодаря нетрадиционному подходу древних мастеров. При этом поверхность колонны покрыта слоем из водорода, железа и кислорода. Баласубраманиам восхитился изобретательностью и мастерством древних металлургов.

Тайны окутывают и происхождение объекта. По одной версии столб воздвигли в примерно в четвертом-пятом веках в честь индуистского бога Вишну. Предполагается, что сверху была еще статуя орла, который является ездовым животным Вишну.

По другой теории, столб использовался астрономами для расчетов затмений и других небесных событий. При создании обсерватории его перевезли туда, где он сейчас находится.

Согласно одной из легенд, если прижаться к колонне спиной и обхватить ее руками так, чтоб соприкоснулись пальцы, то ваше желание сбудется. Проверить ее сложно, так как сейчас вокруг столпа установлены ограждения.

