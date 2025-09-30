Злата уже много лет живет за границей.

Старшая дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут - Злата Митчелл - рассказала о планах на будущее. В частности, она ответила, вернется ли жить в Украину.

Не секрет, что девушка уехала в Америку еще в 15 лет. По словам Златы, она всегда мечтала там получить образование и жить.

"Это было мое независимое решение переехать в 15, и детская мечта, которая меня не подвела. Я очень люблю южную Калифорнию. За почти 5 лет я пожила почти во всех ее городах, и это лучший климат и природа для меня. Плюс здесь море возможностей для тех, кому интересна режиссура, продюсирование, кино. Я всегда хотела переехать в США. Я сделала этот выбор достаточно рано и пока не чувствую, что должна полностью отказаться от этого. Думаю, что Калифорния - это подходящее место на данном этапе моей жизни", - написала Митчелл в своем Instagram.

Также дочь Фреймут отметила, что приезжает в Украину дважды в год. Однако, хочет ли она навсегда вернуться домой, на этот вопрос девушка ответила так:

"Я дома дважды в год! Очень благодарна за возможность возвращаться, это просто самое ценное ощущение в моей жизни. Мне нужно быть в Киеве хотя бы 2-3 месяца в год, чтобы полноценно себя чувствовать. Я никогда не хотела такие далекие перерывы от дома в своей жизни".

