В ближайшие дни по всей Украине будет довольно прохладно и мокро.

Украина уже полноценно погрузилась в осень и октябрь также продолжит эту тенденцию достаточно прохладной и влажной погоды. В ближайшие дни также ожидаются колебания атмосферного давления, а вот температура будет невысокой, ведь будет господствовать холодная воздушная масса. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"С 30 сентября по 2 октября в Украине прогнозируем неуютную по-настоящему осеннюю щедрую на дожди погоду, которую будет предопределять холодная воздушная масса", - говорят синоптики.

Будет удерживаться высокая влажность воздуха. 30 сентября и 1 октября ожидается оживленный ветер с востока и юго-востока, во вторник в центральных, южных и восточных областях местами он будет усиливаться до 15-20 м/с.

Видео дня

"Самыми теплыми ожидаем завершающие сутки сентября, особенно на Закарпатье и юге страны, в дальнейшем - прохладнее в большинстве областей", - говорят в Укргидрометцентре.

В частности, температура ночью составит +2°...+9°, 2 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях заморозки на поверхности почвы 0°...-3°. Температура днем +7°...+14°, на юге страны, а сегодня и на Закарпатье - до +17°. На высокогорье Карпат временами будет идти мокрый снег при температуре ночью и днем около 0°.

Уже в конце недели на юге и востоке Украины температура повысится до +15°...+20°. Также существует вероятность, что на следующей неделе на западе и севере тоже станет теплее.

"Если дожди будут прекращаться, антициклон, солнечная погода, то температурный фон будет уже +15°...+18°", - рассказала Погода УНИАН рассказала Наталья Голеня, начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра.

Вас также могут заинтересовать новости: