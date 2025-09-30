В Китае отметили, что готовы прилагать конструктивные усилия для прекращения огня и заключения мирного соглашения.

В Китае заявили, что "понимают украинцев" и рассказали о своих "мирных усилиях" по прекращению войны в Украине. Об этом заявил посол Китая в Украине Ма Шенкунь, передает "Укринформ".

"Мы в полной мере понимаем те испытания, которые сегодня переживает украинский народ. Китай последовательно придерживается объективной и справедливой позиции, активно призывает к мирным переговорам и способствует политическому урегулированию", - сказал посол Китая.

В то же время он не упомянул о России как стране, которая и стала причиной таких "испытаний" украинского народа.

Видео дня

Он также отметил, что Китай готов вместе с международным сообществом прилагать конструктивные усилия для прекращения огня и "скорейшего достижения справедливого, длительного и обязательного к соблюдению мирного соглашения".

Посол также заверил, что Китай и Украина являются стратегическими партнерами и на протяжении более трех десятилетий последовательно придерживаются принципов взаимного уважения и взаимной выгоды.

"Китай остается крупнейшим торговым партнером Украины. Экономики Китая и Украины прекрасно дополняют друг друга", - подчеркнул он.

Он также отметил, что Китай готов работать с Украиной и расширять горизонты выгодного сотрудничества.

Китай помогает России в войне

Как сообщал УНИАН, в июне The Wall Street Journal писало, что, когда весной западные исследователи изучали иранский беспилотник, сбитый над Украиной, они сказали, что сделали важное открытие - одна из деталей китайского производства.

Позже Reuters сообщало, что китайские эксперты по беспилотникам посещали Россию для участия в технической разработке военных беспилотников на государственном военном заводе, находящемся под западными санкциями.

Вас также могут заинтересовать новости: