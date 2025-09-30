При расчете учитываются доходы за I и II кварталы текущего года.

Пенсионный фонд Украины с 1 октября проведет расчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2025-2026 годов.

В пресс-службе Фонда сообщили, что жилищная субсидия рассчитывается с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля включительно. Для большинства граждан такой расчет произойдет в автоматическом режиме. Также автоматически переопределят размер субсидии домохозяйствам, помощь которым в летний период составляла 0,00 грн.

"При расчете размера жилищной субсидии на отопительный сезон 2025-2026 годов учитываются доходы домохозяйства за I и II кварталы 2025 года. Доходы в виде пенсионных выплат учитываются в размере начисленной пенсии за август 2025 года", - сообщили в ПФУ.

Гражданам, которые планируют впервые получить жилищную субсидию, необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда.

Также в Фонд должны обратиться те, кто получал жилищную субсидию, но по состоянию на 1 октября у них произошли изменения в составе зарегистрированных лиц домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства, или в перечне жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуется домохозяйство.

За назначением жилищной субсидии могут еще обратиться люди, которым субсидия на неотапливаемый период не была назначена из-за наличия задолженности, которая уже погашена или оформлен договор реструктуризации, или обжалован вопрос задолженности по уплате ЖКУ в судебном порядке.

Какие документы для оформления субсидии

Для назначения жилищной субсидии предоставляются заявление и декларация (по установленным формам).

В зависимости от обстоятельств могут предоставляться другие документы (при наличии), например:

договор найма (аренды) жилья - в случае проживания заявителя в арендуемом жилье;

копия договора о реструктуризации задолженности - при условии наличия задолженности и заключения соответствующего договора;

справка ВПЛ - в случае обращения за назначением жилищной субсидии по месту фактического проживания.

Подать документы на назначение жилищной субсидии можно одним из способов (по выбору):

лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда;

по почте в адрес территориального органа Фонда;

онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение "Пенсионный фонд".

Кроме того, документы на назначение субсидии можно подавать через уполномоченных должностных лиц территориальных общин, центры предоставления административных услуг и через портал "Дия".

В ПФУ отметили, что в случае подачи документов в период с 1 октября по 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода. Если обращение имело место позже - с месяца обращения.

В проекте закона о государственном бюджете на жилищные субсидии в 2026 году предусмотрено 42,3 млрд гривен. Эта сумма аналогична нынешней, однако несколько уменьшилось количество получателей субсидий - с 2,8 до 2,7 млн домохозяйств.

С января 2025 года в Украине работает новый механизм поддержки внутренне перемещенных лиц - субсидия на аренду жилья. Субсидии назначаются на 6 месяцев с возможностью продлить ее на такой же период.

