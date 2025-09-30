Пенсионный фонд Украины с 1 октября проведет расчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2025-2026 годов.
В пресс-службе Фонда сообщили, что жилищная субсидия рассчитывается с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля включительно. Для большинства граждан такой расчет произойдет в автоматическом режиме. Также автоматически переопределят размер субсидии домохозяйствам, помощь которым в летний период составляла 0,00 грн.
"При расчете размера жилищной субсидии на отопительный сезон 2025-2026 годов учитываются доходы домохозяйства за I и II кварталы 2025 года. Доходы в виде пенсионных выплат учитываются в размере начисленной пенсии за август 2025 года", - сообщили в ПФУ.
Гражданам, которые планируют впервые получить жилищную субсидию, необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда.
Также в Фонд должны обратиться те, кто получал жилищную субсидию, но по состоянию на 1 октября у них произошли изменения в составе зарегистрированных лиц домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства, или в перечне жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуется домохозяйство.
За назначением жилищной субсидии могут еще обратиться люди, которым субсидия на неотапливаемый период не была назначена из-за наличия задолженности, которая уже погашена или оформлен договор реструктуризации, или обжалован вопрос задолженности по уплате ЖКУ в судебном порядке.
Какие документы для оформления субсидии
Для назначения жилищной субсидии предоставляются заявление и декларация (по установленным формам).
В зависимости от обстоятельств могут предоставляться другие документы (при наличии), например:
- договор найма (аренды) жилья - в случае проживания заявителя в арендуемом жилье;
- копия договора о реструктуризации задолженности - при условии наличия задолженности и заключения соответствующего договора;
- справка ВПЛ - в случае обращения за назначением жилищной субсидии по месту фактического проживания.
Подать документы на назначение жилищной субсидии можно одним из способов (по выбору):
- лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда;
- по почте в адрес территориального органа Фонда;
- онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение "Пенсионный фонд".
Кроме того, документы на назначение субсидии можно подавать через уполномоченных должностных лиц территориальных общин, центры предоставления административных услуг и через портал "Дия".
В ПФУ отметили, что в случае подачи документов в период с 1 октября по 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода. Если обращение имело место позже - с месяца обращения.
Субсидии в Украине - другие новости
В проекте закона о государственном бюджете на жилищные субсидии в 2026 году предусмотрено 42,3 млрд гривен. Эта сумма аналогична нынешней, однако несколько уменьшилось количество получателей субсидий - с 2,8 до 2,7 млн домохозяйств.
С января 2025 года в Украине работает новый механизм поддержки внутренне перемещенных лиц - субсидия на аренду жилья. Субсидии назначаются на 6 месяцев с возможностью продлить ее на такой же период.