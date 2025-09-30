На этой неделе в столице периодически будет идти дождь.

В Киеве на этой неделе ожидается довольно прохладная и влажная погода с периодическими дождями.

"30 сентября - 4 октября на Киевщине и в городе Киеве прогнозируем по-настоящему осеннюю погоду с облачным небом, с которого время от времени будет идти дождь, поэтому будет сохраняться высокая влажность воздуха", - говорят в Укргидрометцентре.

Атмосферное давление будет испытывать колебания. 30 сентября и днем 4 октября ожидаются умеренные дожди. В течение 3 октября и ночью 4 октября прогнозируют погоду без осадков, а в остальное время местами будут дожди.

2 октября ветер изменит свое направление. Колебания температуры (как ночью, так и днем) будет небольшим и будет очень зависеть от облаков и прояснений.

"В целом ожидаем холодные ночи, однако с положительной температурой, и прохладные дни", - говорят синоптики.

По их данным, самыми холодными будут 1 и 2 октября - всего +9°. С 3 числа температура начнет постепенно повышаться до +11°...+13°.

По данным метеорологов, нынешняя метеорологическая осень в столице наступила 24 сентября. Это на неделю позже климатической нормы.

Эксперты подсчитали, что метеорологическое лето, которое началось 21 мая и закончилось 23 сентября, в целом продолжалось 126 дней.

