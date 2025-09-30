Грациозный зверь попал в фотоловушку исследователей.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали рысь. Как говорится в сообщении в Facebook, хищник попал в фотоловушки заповедника.

"Осень - это время, когда мех рыси становится длиннее и гуще. Его окраска приобретает насыщенные рыжеватые или сероватые оттенки, а характерные пятна ярче выделяются на фоне осенних пейзажей, помогая рыси оставаться незаметной среди золотистых листьев", - говорится в сообщении ученых.

На обнародованном фото можно увидеть огромную грациозную кошку, которая что-то рассматривает в лесу.

Что известно о рыси.

Это род хищных млекопитающих из семейства котовых, содержит 4 современных вида, распространенные в Евразии и Северной Америке. Рыси имеют 28 зубов вместо обычных 30 зубов у других котовых.

Исследователи отмечают, что рысь - типичная кошка, хотя величиной с большого пса, которого частично напоминает своим уменьшенным телом и длинными ногами. У рыси очень характерная голова: сравнительно небольшая, округлая и очень выразительная. От других кошачьих рыси отличаются коротким хвостом, кисточками на концах ушей и длинными вибриссами. Масса тела - от 5 до 30 кг. Окрас от средне-коричневого до золотистого и бежево-белого, иногда с темно-коричневыми пятнами, особенно на конечностях. Все виды рысей имеют белый мех на груди, брюхе и на внутренних сторонах ног.

В скандинавской мифологии рысь была священным животным богини Фреи - считалось, что эти животные впряжены в ее колесницу. Древние греки верили, что острый взгляд рыси способен пронизывать насквозь непрозрачные предметы. Кроме того, рысь является национальным животным в Северной Македонии и изображена на оборотной стороне монеты в 5 динар. Также этот хищник является национальным животным Румынии и Словении. Арысь-поле - один из древнейших образов славянской мифологии.

Напомним, на юге Одесской области подобрали "стайку" краснокнижных диких лесных котят, которые остались без родителей. Двух котят уже передали в столицу Украины - в Киевский зоопарк. Тех, что остались в городе Измаил, по словам ученого, сейчас передерживают, а затем отдадут в национальный природный парк "Тузловские лиманы", где отпустят в дикую природу.

В этом заповеднике на свободе уже живет семья диких лесных котов, поэтому малые к ним "присоединятся".

