В национальном природном парке "Тузловские лиманы" удалось "поймать" на видео очень осторожную редкую птицу - журавля серого. Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев. Он обнародовал видео, на котором можно увидеть удивительных птиц и объяснил, что ему посчастливилось подобраться к ним, чтобы зафиксировать присутствие редких "гостей".

"Журавль серый (Grus grus) - редкий вид птиц, занесенный в Красную книгу Украины. Уже несколько дней пролетает через Национальный природный парк "Тузловские лиманы" и летит в теплые края. Останавливается там где безопасно и очень осторожен. Удалось подойти ближе к ним, чтобы хоть заснять понятные силуэты", - написал ученый в Facebook.

Журавль серый: что о нем известно

Журавль серый - крупная, осанистая птица, средний по размеру журавль. Его длина составляет 100-130 см, размах крыльев - 180-240 см. Вес тела может превышать 6 кг.

Эта перелетная птица имеет громкий трубный пронзительный крик, который можно услышать на значительном расстоянии. "Голос" использует в полете и при брачной демонстрации.

Журавль серый обитает в Европе и Азии, и является третьим по численности видом семейства журавлевых. Один из 10 видов рода, один из 2 видов рода в фауне Украины, представлен номинативным подвидом.

В прошлом ареал вида охватывал весь умеренный пояс Евразии, но теперь европейская часть ареала очень сократилась (распространен главным образом на Скандинавском полуострове). Зимует в Северной Африке, Западной и Южной Азии.

Численность в Европе оценена в 74-110 тыс. пар, в Украине гнездится вероятно, от 500-600 до 700-850 пар. Причинами изменения численности является сокращение площади болот вследствие осушения. Усиление фактора беспокойства и истребление птиц человеком, использование пестицидов.

Места обитания журавля серого - труднодоступные, чаще лесные, болота в долинах рек и вокруг крупных озер. Он моногамный, пары постоянные. Гнезда делает из стеблей, листьев, кусочков торфа, мха и устраивает "дома" на сухом месте среди болота (на кочке или дернине), чаще на границе леса и болота. В кладке 1-3 яйца. Насиживают самка и самец. Птенцы поднимаются на крыло в 65-70-дневном возрасте. Питается преимущественно растительной пищей (зеленые части растений, семена злаков, ягоды брусники, клюквы), а также насекомыми, моллюсками, мелкими позвоночными и т.д..

Охраняется Боннской и Бернской конвенциями. Включен в Красную книгу Украины.

Напомним, недавно в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" (Одесская область) зафиксировали редкую европейскую болотную черепаху, которая передвигалась в Черном море. Ученый обнародовал соответствующее видео и объяснил, что эту рептилию редко можно видеть в море, вероятно, она мигрирует по мелководью черноморского дна в поисках пресной воды. Вскоре у нее наступит сезон зимовки, который она проведет в камышовых зарослях нацпарка.

