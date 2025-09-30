Ивент пройдёт до вечера 6 октября.

В Steam стартовала большая осенняя распродажа, которая в этом году проходит на месяц раньше обычного. Сейчас в магазине можно урвать тысячи проектов по очень хорошим ценам.

В честь ивента Valve опубликовала трейлер, в котором показала некоторые проекты, которые получили скидки. Среди них как новинки вроде DOOM: The Dark Ages, Final Fantasy VII Rebirth и Peak, так и новая классика: NieR: Automata и Batman: Arkham Knight.

Некоторые предложения на осенней распродаже Steam:

Red Dead Redemption 2 - 649 гривень (-75%)

Sid Meier's Civilization VII - 2099 гривень (-30%)

Crusader Kings III - 365 гривень (-70%)

DOOM: Eternal - 64 гривны (-90%)

DOOM: The Dark Ages - 1640 гривень (-33%)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - 979 гривень (-33%)

Clair Obscur: Expedition 33 - 1349 гривень (-10%)

NieR:Automata - 163 гривны (-65%)

PEAK - 127 гривень (-20%)

Batman: Arkham Knight - 55 гривень (-80%)

Осенняя распродажа проходит до 6 октября 20:00.

Видео дня

В этом году осенняя распродажа стартовала раньше, чем обычно, традиционно она проходила в конце ноября. Ещё в начале года Valve опубликовала календарь всех распродаж Steam до конца 2025 года.

Ранее мы рассказывали, что мошенническая игра в Steam украла 32 тысячи долларов у больного раком игрока. Проверенная Steam игра опустошила криптокошелёк пользователя.

